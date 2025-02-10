Тренер сборной Испании Томе о невызове Эрмосо после поцелуя Рубиалеса: «Это не было наказанием. Я не включила ее по спортивным причинам – на результаты влияет все»
Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Эрмосо в губы.
После случившегося Эрмосо не попала в состав национальной команды на сборе. Монтсе Томе, занявшая пост главного тренера сборной вскоре после ЧМ, тогда сказала, что решение было принято, чтобы защитить футболистку от шумихи в СМИ вокруг этого дела.
3 февраля начался суд над Рубиалесом. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м.
Давая показания в суде, Томе заявила, что внимание, уделяемое делу в СМИ, в то время могло повлиять непосредственно на игру Эрмосо.
«Это не было наказанием. Я не включила ее в первый вызов по спортивным причинам.
То, что я сказала о ее защите из-за исключительной ситуации, в которой мы оказались, также было частью спортивных причин. На спортивные результаты влияет все», – сказала тренер в суде.
Напомним, помимо выступлений за сборную Испании, нападающая также играла за испанские «Атлетико» и «Барселону». Сейчас она представляет мексиканскую «Тихуану».
Партнерши Эрмосо по сборной выступили в суде по делу о поцелуе Рубиалеса. Путельяс заявила, что Дженнифер была «подавлена» и «плакала от истощения» по пути с ЧМ
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