Тренер сборной Испании Томе о невызове Эрмосо после поцелуя Рубиалеса: «Это не было наказанием. Я не включила ее по спортивным причинам – на результаты влияет все»

Тренер сборной Испании высказалась о невключении Дженнифер Эрмосо в команду.

Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Эрмосо в губы.

После случившегося Эрмосо не попала в состав национальной команды на сборе. Монтсе Томе, занявшая пост главного тренера сборной вскоре после ЧМ, тогда сказала, что решение было принято, чтобы защитить футболистку от шумихи в СМИ вокруг этого дела.

3 февраля начался суд над Рубиалесом. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м.

Давая показания в суде, Томе заявила, что внимание, уделяемое делу в СМИ, в то время могло повлиять непосредственно на игру Эрмосо.

«Это не было наказанием. Я не включила ее в первый вызов по спортивным причинам.

То, что я сказала о ее защите из-за исключительной ситуации, в которой мы оказались, также было частью спортивных причин. На спортивные результаты влияет все», – сказала тренер в суде.

Напомним, помимо выступлений за сборную Испании , нападающая также играла за испанские «Атлетико » и «Барселону». Сейчас она представляет мексиканскую «Тихуану».

Партнерши Эрмосо по сборной выступили в суде по делу о поцелуе Рубиалеса. Путельяс заявила, что Дженнифер была «подавлена» и «плакала от истощения» по пути с ЧМ

Эрмосо о психологической помощи после поцелуя Рубиалеса: «Моя жизнь изменилась, я будто жила на паузе. Проходила терапию в Мексике – психолог, который был с нами на ЧМ, не интересовался мной»