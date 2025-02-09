Президент «Торино» о трансфере Илича в «Спартак»: «Есть сложности. Если он останется – будем рады»
Президент «Торино» оценил вероятность перехода Ивана Илича в «Спартак».
Сообщалось, что красно-белые хотят получить скидку на трансфер, который оценивается в 17+3 млн евро, а также снизить запросы полузащитника по зарплате.
«Есть сложности. Настроен ли я оптимистично? Не знаю, но если он останется, мы будем рады», – сказал Урбано Кайро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Николо Скиры в Х
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