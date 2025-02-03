Медведев о том, что «Зенит» предложил 15 млн евро за Жедсона: «Неправда»
В «Зените» опровергли слухи об интересе к Жедсону Фернандешу.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил 15 миллионов евро за полузащитника «Бешикташа».
«Неправда», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Прошлым летом сине-бело-голубые уже вели переговоры по футболисту, однако они ничем не закончились. Тогда игрок продлил контракт с «Бешикташем» до 2027 года.
В этом сезоне Фернандеш провел 19 матчей в чемпионате Турции, забив 3 гола. С полной статистикой 26-летнего португальца можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем