Медведев о том, что «Зенит» предложил 15 млн евро за Жедсона: «Неправда»

В «Зените» опровергли слухи об интересе к Жедсону Фернандешу.

Ранее сообщалось , что петербургский клуб предложил 15 миллионов евро за полузащитника «Бешикташа ».

«Неправда», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Прошлым летом сине-бело-голубые уже вели переговоры по футболисту, однако они ничем не закончились. Тогда игрок продлил контракт с «Бешикташем» до 2027 года.

В этом сезоне Фернандеш провел 19 матчей в чемпионате Турции, забив 3 гола. С полной статистикой 26-летнего португальца можно ознакомиться здесь .