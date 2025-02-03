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«Зенит» предложил 15 млн евро за Фернандеша. «Бешикташ» хочет не менее 20 млн за хавбека (Sabah)

«Зенит» возобновил интерес к Жедсону Фернандешу из «Бешикташа».

По информации Sabah, петербургский клуб предложил 15 млн евро за полузащитника. Однако турки намерены получить не менее 20 млн евро.

Прошлым летом сине-бело-голубые уже вели переговоры по футболисту, однако они ничем не закончились. Тогда игрок продлил контракт с «Бешикташем» до 2027 года.

В этом сезоне Фернандеш провел 19 матчей в чемпионате Турции, забив 3 гола. С полной статистикой 26-летнего португальца можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sabah
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