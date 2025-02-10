Галлас о «Тоттенхэме»: «Все знают, как они будут играть – стоило забить тревогу в конце прошлого сезона. Если защищаться как они, вас накажут»

Вильям Галлас поделился мнением о неудачах «Тоттенхэма» в этом сезоне.

Лондонский клуб идет на 14-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 27 очков в 24 матчах.

– «Тоттенхэм» проводит ужасный сезон. Что пошло не так?

– Каждая команда точно знает, как они будут пытаться играть. В прошлом сезоне тактика Постекоглу удивила многих, он добился потрясающих результатов, но ближе к концу они сошли на нет, и, возможно, стоило бы забить тревогу.

В этом сезоне у них вообще ничего не получается. В Премьер-лиге, где каждый соперник может тебя обыграть, ты будешь наказан, если дашь ему моменты.

Если защищаться так, как «Тоттенхэм », вас накажут, – сказал бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Франции Вильям Галлас в интервью Prime Casino.

Галлас об ЛЧ: «Реал» пройдет дальше, думаю. Каждый раз они становятся лучше по ходу турнира и в итоге выигрывают его. «Ман Сити» будет сложно»