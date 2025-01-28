Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
Фабио Капелло раскритиковал Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау за прошлую игру «Милана».
В 22-м туре Серии А миланцы дома обыграли «Парму» (3:2), забив два гола в добавленное ко второму тайму время. В перерыве главный тренер Сержиу Консейсау заменил Эрнандеса и Леау.
«Согласен с Консейсау по поводу двойной замены. Они показали неприемлемую игру во всех смыслах, начиная с отношения.
Думаю, что тренер послал сигнал всем игрокам: если будете играть посредственно, я заменю вас, вне зависимости от статуса. Это был смелый шаг, но Фонсека тоже поступал подобным образом, и толку от этого было мало.
Я определенно сильнее беспокоюсь за Тео, чьи мысли, похоже, где-то в другом месте», – написал Фабио Капелло в своей колонке в La Gazzetta dello Sport.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football Italia
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