Капелло о 0:2 «Милана» с «Юве»: «Вялое, уродливое выступление, полностью развалились во 2-м тайме. Если Тео и Леау не зажигают, наступает полный мрак»
Миланцы уступили туринцам со счетом 0:2 в 21-м туре Серии А.
«Победа «Ювентуса» над «Миланом» – ключевой результат в гонке за место в Лиге чемпионов.
Мне бросилось в глаза тусклое выступление «Милана». Уродливый, уродливый «Милан», явно уступающий, особенно с технической точки зрения.
Команда Консейсау явно страдала от прессинга «Юве». В первом тайме, в редких случаях, когда им удавалось построиться чисто от обороны, они даже создали несколько моментов.
Но они не смогли забить, а во втором тайме полностью развалились. Их построение было катастрофическим, плохо организованным, со всеми этими передачами назад на Меньяна.
Такое ощущение, что независимо от того, кто находится на скамейке запасных, «россонери» всегда полагаются на свой левый фланг: если Тео и Леау не зажигают, наступает полный мрак. Фофана и Рейндерс боролись, а остальные? Даже не заслуживают упоминания.
А еще есть Беннасер, которого мучают травмы, он явно не в форме, и это видно. В результате «Юве» нужно было просто закрыть левый фланг, нейтрализовать двух лучших игроков «Милана» и эффективно прессинговать остальных», – написал экс-игрок и тренер «Милана» в колонке La Gazzetta dello Sport.
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