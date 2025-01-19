Капелло о 0:2 «Милана» с «Юве»: «Вялое, уродливое выступление, полностью развалились во 2-м тайме. Если Тео и Леау не зажигают, наступает полный мрак»

Фабио Капелло раскритиковал «Милан» после поражения от «Ювентуса».

Миланцы уступили туринцам со счетом 0:2 в 21-м туре Серии А.

«Победа «Ювентуса » над «Миланом » – ключевой результат в гонке за место в Лиге чемпионов .

Мне бросилось в глаза тусклое выступление «Милана». Уродливый, уродливый «Милан», явно уступающий, особенно с технической точки зрения.

Команда Консейсау явно страдала от прессинга «Юве». В первом тайме, в редких случаях, когда им удавалось построиться чисто от обороны, они даже создали несколько моментов.

Но они не смогли забить, а во втором тайме полностью развалились. Их построение было катастрофическим, плохо организованным, со всеми этими передачами назад на Меньяна .

Такое ощущение, что независимо от того, кто находится на скамейке запасных, «россонери» всегда полагаются на свой левый фланг: если Тео и Леау не зажигают, наступает полный мрак. Фофана и Рейндерс боролись, а остальные? Даже не заслуживают упоминания.

А еще есть Беннасер, которого мучают травмы, он явно не в форме, и это видно. В результате «Юве» нужно было просто закрыть левый фланг, нейтрализовать двух лучших игроков «Милана» и эффективно прессинговать остальных», – написал экс-игрок и тренер «Милана» в колонке La Gazzetta dello Sport.