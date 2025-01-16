Фонт о трансфере Роке в «Барсу»: «Деку предложил его, когда еще был агентом Витора, и первое, что он сделал, придя в клуб – подписал его. Очевидно, что игрок не подходит команде»

Виктор Фонт раскритиковал Деку за трансфер Витора Роке в «Барселону».

Бразилец был куплен у «Атлетико Паранаэнсе» летом 2023 года за 30+31 млн евро. Игрок присоединился к «блаугране» зимой 2024 года.

«У нас уже был Марк Гиу, учитывая проблемы с фэйр-плей, мы подписали Витора Роке. Если бы мы видели в нем нового Роналдиньо, мы бы это поняли и сделали ставку на талант, но очевидно, что Витор Роке не обладает характеристиками, подходящими для игры в «Барсе».

Деку предложил его клубу, когда еще был его агентом. И Йорди Кройфф , и Матеу Алемани говорили, что мы не впишемся в фэйр-плей и этот трансфер не является приоритетом. Первое, что сделал Деку, едва придя в клуб, – подписал Витора Роке.

Чтобы оценивать его работу, нужно подождать, как будет развиваться команда. Если мы подпишем хороших игроков, я это поддержу. Итоги нужно подводить в конце сезона. То же самое касается и Лапорты. Однако, если мы заметим тревожные моменты или несоответствия в официальной версии событий, мы должны требовать, чтобы нам говорили правду» – заявил экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт в интервью RAC1.