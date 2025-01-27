Де Йонг заинтересован в продлении контракта с «Барселоной». Клуб примет решение в конце сезона (Mundo Deportivo)

Френки де Йонг выразил желание продлить контракт с «Барселоной».

По информации Mundo Deportivo, полузащитник доволен складывающейся ситуацией: он стал чаще попадать в стартовый состав команды Ханс-Дитера Флика и играет без дискомфорта в голеностопе.

В связи с этим его заинтересованность в продлении соглашения с каталонским клубом возросла. Футболист сообщил об этом в раздевалке.

В клубе отнеслись к словам нидерландца одновременно с радостью и настороженностью. «Блауграна» хочет посмотреть, как хавбек проявит себя в оставшейся части сезона, прежде чем принимать решение о возможном подписании нового контракта.

Игрок нравится Флику, президент Жоан Лапорта всегда хорошо отзывался о нем, а спортивный директор Деку уже предпринимал попытку заключить новый договор с де Йонгом . При этом в «Барсе» осознают, что зарплата Френки слишком высока, и хотят, чтобы она больше соответствовала финансовой ситуации в клубе в случае продления контракта.

В текущем сезоне Ла Лиги де Йонг провел 10 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь .