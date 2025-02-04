Канисарес об ЛЧ: «Сити» далек от своего пика, но это гранд, способный провести выдающийся матч. Для «Реала» это противостояние – большой риск»
11 февраля команда под руководством Пепа Гвардиолы примет мадридский клуб в первом стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА.
«Большая команда может включиться в любой момент. Она способна провести выдающийся матч. Если команда никогда не показывала топ-игры, ждать этого сложно. Но «Сити» – это гранд, и он может проснуться в любой момент, поэтому это противостояние несет большой риск для «Реала».
«Сити» сейчас очень далек от своего пика, и будет непросто вернуться к той доминирующей версии, которая полностью контролировала игру, прижимала соперника к штрафной и создавала сотню моментов.
Восстановить этот уровень за одну ночь будет крайне сложно, и, возможно, это вообще не удастся. Но «Сити» – сильная команда. У них отличные игроки, и они способны нанести серьезный урон», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании.
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