Гави об отставании «Барсы» от «Реала» на 2 очка: «Люди уже думали, что мы выбыли из гонки. Я же говорил, что чемпионат длинный. Судьи со мной не церемонятся»

Гави высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

Хавбек «Барселоны» выразил мнение после разгрома «Севильи» (4:1) в 23-м туре.

«Я испытывал сильную боль, и тренер напомнил, что у меня есть желтая и что нужно обойтись без глупостей. Все знают, что судьи со мной не церемонятся.

Тренер просит меня врываться в штрафную, в атакующую треть поля. Педри играет чуть сзади, там же Френки [де Йонг] или Касадо, так что позади меня есть двое.

Я же говорил, что чемпионат очень длинный. Люди уже думали, что мы выбыли из чемпионской гонки. Мы отстаем на два очка [от «Реала »], и до конца еще далеко. Нужно продолжать в том же духе и побеждать в каждом матче, чтобы выиграть титул – именно этого мы хотим», – сказал Гави .