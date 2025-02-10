«У такой «Севильи» «Барса» выиграла бы и вдевятером. С сильными соперниками андалузцев не видно». Корнеев про 4:1

Игорь Корнеев отметил проблемы «Севильи» в матчах с сильными соперниками.

В воскресенье андалузцы проиграли дома «Барселоне» (1:4) в Ла Лиге , с середины второго тайма каталонцы играли вдесятером после удаления Фермина Лопеса.

«Барса» провела матч не без проблем. «Севилья » забила гол, когда защитники играли в высокую линию и не разобрались.

Не знаю, от кого это зависит, но у «Севильи» нет людей, которые могут решать вопросы. Мне кажется, что у такой команды «Барса» выиграла бы и вдевятером. У «Севильи» был хороший отрезок в чемпионате, но с сильными соперниками ее не видно», — сказал бывший хавбек «Барселоны».