«У такой «Севильи» «Барса» выиграла бы и вдевятером. С сильными соперниками андалузцев не видно». Корнеев про 4:1
Игорь Корнеев отметил проблемы «Севильи» в матчах с сильными соперниками.
В воскресенье андалузцы проиграли дома «Барселоне» (1:4) в Ла Лиге, с середины второго тайма каталонцы играли вдесятером после удаления Фермина Лопеса.
«Барса» провела матч не без проблем. «Севилья» забила гол, когда защитники играли в высокую линию и не разобрались.
Не знаю, от кого это зависит, но у «Севильи» нет людей, которые могут решать вопросы. Мне кажется, что у такой команды «Барса» выиграла бы и вдевятером. У «Севильи» был хороший отрезок в чемпионате, но с сильными соперниками ее не видно», — сказал бывший хавбек «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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