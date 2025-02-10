«Барса» забила 41 гол в 11 матчах с начала 2025 года. Больше было лишь в 1943-м – 42 мяча
«Барселона» показала лучший с 1943-го результат по забитым голам с начала года.
Сегодня каталонцы разгромили «Севилью» (4:1) в 23-м туре Ла Лиги.
С начала 2025 года команда Ханси Флика забила 41 гол за 11 матчей во всех турнирах. Это лучший результат «Барселоны» на аналогичном отрезке с начала января за 82 года – в 1943-м игроки «блауграны» забили 42 гола в первых 11 матчах года под руководством Хуана Хосе Ногеса.
Всего в текущем сезоне «Барселона» забила 113 голов в 36 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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