Рамос перешел в мексиканский «Монтеррей» и взял 93-й номер в честь гола в финале Лиги чемпионов с «Атлетико»

Серхио Рамос перешел в мексиканский клуб.

«Монтеррей » объявил о переходе 38-летнего чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Севильи», «Реала » и «ПСЖ » подпишет контракт на год и заработает 4 млн евро .

Серхио взял 93-й номер – в честь гола, забитого на 93-й минуте в финале Лиги чемпионов в 2014 году с «Атлетико» (4:1).

Рамос покинул «Севилью» прошлым летом и был в статусе свободного агента. Статистику испанца можно найти здесь .

Изображение: x.com/Rayados