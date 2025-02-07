Рамос перешел в мексиканский «Монтеррей» и взял 93-й номер в честь гола в финале Лиги чемпионов с «Атлетико»
Серхио Рамос перешел в мексиканский клуб.
«Монтеррей» объявил о переходе 38-летнего чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании.
Ранее сообщалось, что бывший защитник «Севильи», «Реала» и «ПСЖ» подпишет контракт на год и заработает 4 млн евро.
Серхио взял 93-й номер – в честь гола, забитого на 93-й минуте в финале Лиги чемпионов в 2014 году с «Атлетико» (4:1).
Рамос покинул «Севилью» прошлым летом и был в статусе свободного агента. Статистику испанца можно найти здесь.
Изображение: x.com/Rayados
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Монтеррея»
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