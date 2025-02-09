Левандовски – первый игрок после Месси в сезоне-2019/20, забивший 19+ голов в первых 22 матчах розыгрыша Ла Лиги

Роберт Левандовски забивает на уровне Лионеля Месси.

Нападающий «Барселоны» открыл счет в матче 23-го тура с «Севильей» (1:1, первый тайм).

Этот гол стал 19-м для Левандовского в нынешнем сезоне чемпионата Испании .

Поляк стал первым игроком, забившим 19 и более голов в своих первых 22 играх сезона Ла Лиги после Лионеля Месси в сезоне-2019/20 (также 19 мячей).