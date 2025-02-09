«Реал» заработал 307 млн евро благодаря «Бернабеу» в сезоне-2023/24, в этом сезоне ожидается доход в 354 млн. Каждый матч приносит клубу в среднем 10 млн евро

«Сантьяго Бернабеу» способен приносить «Реалу» более 300 млн евро в год.

Marca пишет, что в сезоне-2023/24 домашний стадион принес мадридцам в общей сложности 307 миллионов евро – в эту сумму входит выручка в дни матчей, а также доходы от проведения экскурсий и других мероприятий. В среднем клуб получает 10 млн евро за один матч – в прошлом сезоне «Реал» провел на «Бернабеу» 25 матчей, общая выручка составила 248 млн евро.

Отметим, что ранее «Реал» отменил концерты на «Сантьяго Бернабеу » с октября по март из-за требования властей Мадрида к уровню шума. Кроме того, клуб готовится к открытию бара-ресторана под крышей стадиона – сообщалось , что мадридцы планируют судиться с подрядчиком, неоднократно срывавшим сроки выполнения работ.

Ожидается, что по итогам сезона-2024/25 «Сантяьго Бернабеу» принесет «Реалу» 354 млн евро – 29% от общего ожидаемого дохода, который, согласно прогнозам, составит 1,127 млрд евро. Увеличение доходов должно произойти за счет увеличения посещаемости и роста цен на билеты и роста доходов от VIP-персон, которые клуб в настоящий момент оценивает в 83 млн евро.

«Бернабеу» – печатный станок «Реала» и Переса 💶💶💶