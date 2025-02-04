Третья форма «Реала» в сезоне-2025/26 будет синей с трилистником adidas. Ее дизайн вдохновлен «Сантьяго Бернабеу» (Footy Headlines)

«Реал» будет играть в синей форме в следующем сезоне.

По данным Footy Headlines, резервная форма мадридцев в сезоне-2025/26 от adidas будет выполнена в синем оттенке, напоминающем цвет сидений на домашней арене клуба «Сантьяго Бернабеу », узор на ткани также будет напоминать контуры кресел. На футболке будет размещен логотип бренда в виде трилистника.

На внутреннюю сторону футболки будет нанесена цитата Хуанито: «90 минут на «Бернабеу» – это очень долго».

Изображение: footyheadlines.com