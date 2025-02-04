Третья форма «Реала» в сезоне-2025/26 будет синей с трилистником adidas. Ее дизайн вдохновлен «Сантьяго Бернабеу» (Footy Headlines)
«Реал» будет играть в синей форме в следующем сезоне.
По данным Footy Headlines, резервная форма мадридцев в сезоне-2025/26 от adidas будет выполнена в синем оттенке, напоминающем цвет сидений на домашней арене клуба «Сантьяго Бернабеу», узор на ткани также будет напоминать контуры кресел. На футболке будет размещен логотип бренда в виде трилистника.
На внутреннюю сторону футболки будет нанесена цитата Хуанито: «90 минут на «Бернабеу» – это очень долго».
Изображение: footyheadlines.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Footy Headlines
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