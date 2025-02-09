  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Реала»: «В матче «Атлетик» – «Жирона» назначен похожий 11-метровый. Если тот эпизод признан нарушением, то и наступ Тчуамени на Лино – тоже»
Фото
11

Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Реала»: «В матче «Атлетик» – «Жирона» назначен похожий 11-метровый. Если тот эпизод признан нарушением, то и наступ Тчуамени на Лино – тоже»

Павел Фернандес оценил эпизод с пенальти в матче «Реала» и «Атлетико» (1:1).

На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый. 

«Француз случайно наступил на ногу бразильца, главный арбитр Сото Градо не увидел эпизод в реальном времени, но получил подсказку от ВАР. Это пенальти.

В матче «Атлетик» – «Жирона» (3:0) был назначен пенальти за наступ Мигеля Гутьерреса на Хаурегиcара. Если тот эпизод был признан нарушением, то и контакт Тчуамени и Лино – это тоже 11-метровый», – написал экс-судья Ла Лиги.

Фото: x.com/PavelFdez

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Павла Фернандеса
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoМикель Хаурегисар
logoМигель Гутьеррес
logoОрельен Тчуамени
logoАтлетико
logoЛино
Павел Фернандес
logoсудьи
logoАтлетик
logoЖирона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Васкес об 1:1 с «Атлетико»: «Только одна команда хотела победить. Результат несправедлив. О судьях говорить не будем, потому что меня могут наказать»
18сегодня, 15:13
Васкес – судье про фол Тчуамени в дерби с «Атлетико»: «На замедленном повторе все выглядит как пенальти». Сото Градо сказал, что без ВАР не видел наступа
38сегодня, 13:28
Рекомендуем
Главные новости
Жена Рамоса не поедет в Мексику из-за усталости от переездов и останется с детьми в Испании. Экс-защитник «Реала» перешел в «Монтеррей»
42 минуты назад
«Монца» снимет Боккетти и вернет Несту, уволенного в конце декабря. Команда выиграла 1 из 7 матчей при экс-защитнике «Спартака»
610 минут назад
Моуринью о срыве игры «Галатасарая»: «У него 9 пенальти за 10 игр! Вот почему он уступает «Янг Бойз» и «Мальме», но 5 лет выигрывает почти каждый матч в Турции»
1922 минуты назад
Николич о 6-м месте ЦСКА в РПЛ: «Это расстраивает. Меня устраивает лишь борьба за самые высокие места, за чемпионство. Никто не опускает руки»
326 минут назад
ЦСКА закрывает сделки по Лоррану и Алеррандро. Представители клуба находятся в Бразилии (Вене Касагранде)
1138 минут назад
Пеп о Грилише: «Мне жаль, что Джек не получает минут, которые, возможно, заслуживает. Дело не в том, что я ему не доверяю – просто вклад Савио и Доку огромен»
1947 минут назад
Уго Гатти: «Роналду был и остается лучше Месси. Криштиану играл за более крупные клубы, больше забивал, всегда был готов рискнуть»
7247 минут назад
«МЮ» и «Астон Вилла» были готовы заплатить 70 млн евро за Фермина Лопеса. Хавбек не захотел покидать «Барселону» (Diario Sport)
2458 минут назад
Слот про 0:1 с «Плимутом»: «Больно, «Ливерпуль» хотел пройти в Кубке Англии как можно дальше. У нас был не очень хороший день»
28сегодня, 17:45
Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу «Галатасарая». Матч отменен, решение по нему примут в ближайшие дни
43сегодня, 17:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Просто ######, я, #####, обожаю это». Защитник «Плимута» выругался в прямом эфире после победы над «Ливерпулем». Канал принес извинения
1 минуту назад
«Наполи» – «Удинезе». Лукаку и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
5 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» обыграл «Санкт-Паули»
4533 минуты назад
Санья о лучших правых защитниках в истории АПЛ: «Уокер – первый, обычно он брал верх над лучшими атакующими игроками мира. Я – второй, Бранислав Иванович – третий»
735 минут назад
0,44 xG «Ливерпуля» в матче с «Плимутом» – самый низкий показатель команды при Слоте
1038 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Анжера», «Лион» разгромил «Реймс»
3045 минут назад
Погребняк об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Без понятия, кто такой, но, судя по ценнику, должен делать разницу»
151 минуту назад
Тренер «Плимута» о победе над «Ливерпулем» в Кубке Англии: «Теперь мы часть истории клуба. Такую игру мы любим – сказал игрокам насладиться моментом»
6сегодня, 17:50
Пономарев о Заболотном: «Он оказался сильнее Гуарирапы и Койта, на его фоне они выглядят плохо. Антон хорошо боролся на втором этаже, скидывал под удар. Что из этого есть у этих ребят? Ничего»
9сегодня, 17:22
Агент Дивеева: «К Игорю сохраняется интерес из Европы, но он доволен положением в ЦСКА. Будет хорошее предложение – рассмотрим»
5сегодня, 17:18
Рекомендуем