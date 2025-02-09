Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Реала»: «В матче «Атлетик» – «Жирона» назначен похожий 11-метровый. Если тот эпизод признан нарушением, то и наступ Тчуамени на Лино – тоже»
Павел Фернандес оценил эпизод с пенальти в матче «Реала» и «Атлетико» (1:1).
На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.
«Француз случайно наступил на ногу бразильца, главный арбитр Сото Градо не увидел эпизод в реальном времени, но получил подсказку от ВАР. Это пенальти.
В матче «Атлетик» – «Жирона» (3:0) был назначен пенальти за наступ Мигеля Гутьерреса на Хаурегиcара. Если тот эпизод был признан нарушением, то и контакт Тчуамени и Лино – это тоже 11-метровый», – написал экс-судья Ла Лиги.
Фото: x.com/PavelFdez
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Павла Фернандеса
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