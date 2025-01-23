Мерфи о шансах «Ливерпуля» на квадрупл: «Ожидания неизбежны, но фанаты вряд ли думают об этом. Их приоритет – победа в АПЛ»
Дэнни Мерфи высказался об ожиданиях от «Ливерпуля» в текущем сезоне.
«Думаю, что для фанатов приоритет – Премьер-лига. Они бы пожертвовали всем остальным, потому что в последний раз у них не было возможности отпраздновать.
Я не считаю, что стоит говорить про квадрупл, даже если бы речь шла о прочном и стабильном клубе, каким был «Манчестер Сити».
Ожидания неизбежны. Если играешь так хорошо и стабильно, ожидания возрастают. Болельщики «Ливерпуля» сейчас ждут победу в АПЛ. Это нормально.
Но я не думаю, что фанаты действительно думают о квадрупле», – заявил бывший игрок «Ливерпуля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
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