Мерфи о шансах «Ливерпуля» на квадрупл: «Ожидания неизбежны, но фанаты вряд ли думают об этом. Их приоритет – победа в АПЛ»

Дэнни Мерфи высказался об ожиданиях от «Ливерпуля» в текущем сезоне.

«Думаю, что для фанатов приоритет – Премьер-лига. Они бы пожертвовали всем остальным, потому что в последний раз у них не было возможности отпраздновать.

Я не считаю, что стоит говорить про квадрупл, даже если бы речь шла о прочном и стабильном клубе, каким был «Манчестер Сити».

Ожидания неизбежны. Если играешь так хорошо и стабильно, ожидания возрастают. Болельщики «Ливерпуля» сейчас ждут победу в АПЛ. Это нормально.

Но я не думаю, что фанаты действительно думают о квадрупле», – заявил бывший игрок «Ливерпуля».