Слот о шансах «Ливерпуля» на квадрупл: «Мы находимся в очень хорошем положении – футболисты в форме. Но знаем, сколько еще сложных испытаний предстоит преодолеть»
Для этого мерсисайдскому клубу нужно выиграть четыре турнира за сезон. На данный момент команда вышла в финал Кубка английской лиги, а также лидирует в таблице АПЛ.
«Мне сложно судить, потому что я не возглавлял команду в прошлом сезоне, поэтому не знаю.
Я могу только сказать, что в данный момент мы находимся в очень хорошем положении. Я говорю не только о результатах, но и о том, что футболисты находятся форме и готовы.
Мы находимся в хорошем положении, но мы также знаем, как долго продлится сезон и сколько сложных испытаний нам еще предстоит преодолеть.
Не ожидаю, что мы выиграем каждый матч, как 4:0 с «Тоттенхэмом», но я этого и не прошу. Мы просто стараемся сделать все, чтобы выиграть каждый матч», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
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