Слот сделал обратную замену в матче с «Плимутом». 20-летний Мабайя дебютировал за «Ливерпуль» на 11-й минуте из-за травмы Гомеса, на 58-й его заменили на Нуньеса
«Ливерпуль» произвел обратную замену в матче Кубка Англии.
В матче 4-го раунда против «Плимута» (0:1, второй тайм) за мерсисайдецев дебютировал Айзек Мабайя, вышедший на поле вместо травмированного Джо Гомеса на 11-й минуте матча. В конце 1-го тайма 20-летний защитник получил желтую карточку.
На 58-й минуте, спустя 5 минут после пропущенного гола с пенальти, главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заменил Мабайю, выпустив вместо него Дарвина Нуньеса.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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