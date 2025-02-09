Слот сделал обратную замену в матче с «Плимутом». 20-летний Мабайя дебютировал за «Ливерпуль» на 11-й минуте из-за травмы Гомеса, на 58-й его заменили на Нуньеса

«Ливерпуль» произвел обратную замену в матче Кубка Англии.

В матче 4-го раунда против «Плимута » (0:1, второй тайм) за мерсисайдецев дебютировал Айзек Мабайя, вышедший на поле вместо травмированного Джо Гомеса на 11-й минуте матча. В конце 1-го тайма 20-летний защитник получил желтую карточку.

На 58-й минуте, спустя 5 минут после пропущенного гола с пенальти, главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот заменил Мабайю, выпустив вместо него Дарвина Нуньеса .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.