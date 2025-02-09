Мората забил в 2 из 3 матчей за «Галатасарай». «Милан» отдал форварда в аренду с правом выкупа

Альваро Мората начал забивать за «Галатасарай» почти сразу после трансфера.

Нападающий был отправлен «Миланом» в аренду с правом выкупа .

В первой игре за стамбульский клуб, против «Газиантепа», испанец вышел на замену, но результативными действиями не отметился. Зато в обеих последующих играх Мората забил по голу – в ворота «Болуспора» в Кубке и «Адана Демирспор» в чемпионате. Эти игры Альваро начал в стартовом составе.

Подробно со статистикой 32-летнего футболиста сборной Испании можно ознакомиться здесь .