«Галатасарай» арендовал Морату у «Милана» за 6 млн евро и через год сможет выкупить за 8 млн, через полтора – за 9 млн
«Галатасарай» опубликовал финансовые условия перехода Альваро Мораты из «Милана».
Турецкий клуб сообщил, что форвард арендован на срок до 20 января 2026 года за 6 млн евро. Выплаты будут осуществляться в два этапа.
Также у «Галатасарая» будет право выкупа нападающего за 8 млн евро, крайний срок – 15 января. Если эта опция не будет активирована, «Галатасарай» сможет продлить аренду до лета 2026 года еще за 3 млн, после чего будет иметь возможность выкупить испанца не позднее 10 июня уже за 9 млн.
Если Мората будет приобретен «Галатасараем», то будет получать 6 млн евро в год.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Галатасарая»
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