Мареска об уходе Феликса: «Не думаю, что «Челси» его не хватает. Мы рады, что Жоау счастлив в «Милане»
Энцо Мареска высказался об уходе Жоау Феликса из «Челси».
В прошедшее трансферное окно 25-летнего полузащитника арендовал «Милан».
«Не думаю, что нам не хватает Жоау. Он счастлив там [в «Милане»], и мы рады этому. В последний день трансферного окна у нас были травмированы двое нападающих, тяжело думать об этом. Николас [Джексон] может вернуться очень скоро.
Иногда мне кажется, что нужно провести несколько матчей без игроков, чтобы понять, насколько они важны. Без мяча он [Джексон] очень хорош в прессинге, а с мячом всегда представляет угрозу», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mirror
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