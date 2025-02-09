Мареска об уходе Феликса: «Не думаю, что «Челси» его не хватает. Мы рады, что Жоау счастлив в «Милане»

Энцо Мареска высказался об уходе Жоау Феликса из «Челси».

В прошедшее трансферное окно 25-летнего полузащитника арендовал «Милан».

«Не думаю, что нам не хватает Жоау . Он счастлив там [в «Милане »], и мы рады этому. В последний день трансферного окна у нас были травмированы двое нападающих, тяжело думать об этом. Николас [Джексон] может вернуться очень скоро.

Иногда мне кажется, что нужно провести несколько матчей без игроков, чтобы понять, насколько они важны. Без мяча он [Джексон] очень хорош в прессинге, а с мячом всегда представляет угрозу», – сказал главный тренер «Челси ».