«Милан» покроет всю зарплату Феликса, арендованного у «Челси» до конца сезона

«Милан» возьмет на себя все расходы по зарплате Жоау Феликса.

Португальский вингер перешел в итальянский клуб на правах аренды до конца сезона. Сообщалось, что «Милан » заплатит «Челси » 2 миллиона евро.

Журналист Бен Джейкобс пишет, что «россонери» целиком покроют зарплату Феликса на срок аренды. Игрок будет носить 79-й номер.

В этом сезоне Феликс провел 12 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.