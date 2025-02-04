«Милан» покроет всю зарплату Феликса, арендованного у «Челси» до конца сезона
«Милан» возьмет на себя все расходы по зарплате Жоау Феликса.
Португальский вингер перешел в итальянский клуб на правах аренды до конца сезона. Сообщалось, что «Милан» заплатит «Челси» 2 миллиона евро.
Журналист Бен Джейкобс пишет, что «россонери» целиком покроют зарплату Феликса на срок аренды. Игрок будет носить 79-й номер.
В этом сезоне Феликс провел 12 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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