Алжирский «Кабили» об Игнатьеве: «Иван выразил энтузиазм по поводу условий работы, подчеркнув качество инфраструктуры. Он тронут поддержкой болельщиков»
В алжирском «Кабили» высказались о переходе Ивана Игнатьева.
«Иван прибыл в Алжир в четверг и был официально представлен вчера на сайте клуба. Затем он присоединился к своим товарищам по команде на первой тренировке, где ему был оказан теплый прием.
Он также выразил свой энтузиазм по поводу условий работы, подчеркнув качество инфраструктуры «Кабилии», которая способствует прогрессу, и был глубоко тронут сообщениями о поддержке со стороны болельщиков, которые до сих пор не перестают его подбадривать», – сообщили в пресс-службе.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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