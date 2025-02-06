Экс-форвард «Краснодара» Иван Игнатьев перешел в алжирский «Кабили»
Форвард Иван Игнатьев стал игроком алжирского «Кабили».
Последним клубом 26-летнего воспитанника «Краснодара» был армянский «Урарту», за который он играл с июля по декабрь 2024 года.
Также Игнатьев известен по выступлениям за «Железничар», «Сочи», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Рубин».
После 15 туров «Кабили» занимает в чемпионате Алжира 4-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм «Кабили»
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