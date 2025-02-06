Экс-форвард «Краснодара» Иван Игнатьев перешел в алжирский «Кабили»

Форвард Иван Игнатьев стал игроком алжирского «Кабили».

Последним клубом 26-летнего воспитанника «Краснодара» был армянский «Урарту», за который он играл с июля по декабрь 2024 года.

Также Игнатьев известен по выступлениям за «Железничар», «Сочи», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Рубин».

После 15 туров «Кабили » занимает в чемпионате Алжира 4-е место.