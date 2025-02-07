20 тысяч долларов в месяц – зарплата Игнатьева в Алжире. «Кабили» заплатил 100 тысяч долларов за россиянина (Legalbet)

20 тысяч долларов в месяц – зарплата Ивана Игнатьева в Алжире.

26-летний нападающий перешел в алжирский «Кабили» из армянского «Урарту».

По информации Legalbet, подписание россиянина обошлось алжирцам в 100 тысяч долларов.

Также «Кабили» может выплатить армянскому клубу 50 тысяч долларов по итогам следующего сезона, если опередит принципиального соперника «Белуиздад» в турнирной таблице.

Зарплата Игнатьева в «Кабили» составляет 20 тысяч долларов в месяц, а со следующего сезона увеличится до 25 тысяч.

В этом сезоне Игнатьев забил 3 гола в 3 матчах чемпионата Армении.