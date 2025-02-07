20 тысяч долларов в месяц – зарплата Игнатьева в Алжире. «Кабили» заплатил 100 тысяч долларов за россиянина (Legalbet)
20 тысяч долларов в месяц – зарплата Ивана Игнатьева в Алжире.
26-летний нападающий перешел в алжирский «Кабили» из армянского «Урарту».
По информации Legalbet, подписание россиянина обошлось алжирцам в 100 тысяч долларов.
Также «Кабили» может выплатить армянскому клубу 50 тысяч долларов по итогам следующего сезона, если опередит принципиального соперника «Белуиздад» в турнирной таблице.
Зарплата Игнатьева в «Кабили» составляет 20 тысяч долларов в месяц, а со следующего сезона увеличится до 25 тысяч.
В этом сезоне Игнатьев забил 3 гола в 3 матчах чемпионата Армении.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем