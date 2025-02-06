Селюк про Ивана Игнатьева в Алжире: «Как минимум бросит пить. Это мусульманская страна, причем радикальная»
26-летний воспитанник «Краснодара», ранее игравший за армянский «Урарту», стал футболистом «Кабили».
«Игнатьев уже так закрылся, что раскрыться ему будет очень сложно.
С одной стороны, переезд в Алжир говорит о его желании найти вызов, что похвально. Кроме того, это мусульманская страна, причем радикальная, поэтому как минимум он там бросит пить.
В то же время Иван уже не того уровня футболист, чтобы его обсуждать. Он везде себя испытал, побывал в десятке команд. Понятно, что это шаг на три ступеньки вниз, но главное, чтобы не вышло на целый пролет вниз.
Уровень чемпионата там нормальный, хотя, конечно, не сравнится с РПЛ. У меня был там футболист, который затем уехал в Египет за миллион долларов. Но россиянам в Алжире будет очень тяжело. Сомневаюсь, что в местной жаре Игнатьев бегать сможет», – сказал футбольный агент Селюк.
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