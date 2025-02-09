Бен-Йеддер перейдет в «Венецию». Он не играл с мая

Виссам Бен-Йеддер продолжить карьеру в Серию А.

По данным инсайдера Николо Скиры, 34-летний француз перейдет в «Венецию» на правах свободного агента.

12 ноября уголовный суд Ниццы признал бывшего игрока сборной Франции виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам и 6 месяцам тюремного заключения, включая 18 месяцев условно. Позднее он обжаловал это решение.

Виссаму Бен-Йеддеру также предъявлено обвинение в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии» за действия, совершенные летом 2023 года. Это дело все еще расследуется.

Во время последнего суда бывший нападающий «Монако » заявил, что хочет вернуться в физическую форму и найти клуб.

Два года условно дали Бен-Йеддеру за сексуальное насилие. Впереди еще суд – с бывшей женой

