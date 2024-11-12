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Бен-Йеддер получил 2 года тюрьмы условно по обвинению в сексуальном насилии. Экс-игрок «Монако» возместит жертве моральный ущерб и выплатит 5000 евро за неподчинение полиции

Виссам Бен-Йеддер получил условный срок по обвинению в сексуальном насилии.

Бывший нападающий «Монако» предстал перед судом Ниццы по обвинению в сексуальном насилии в нетрезвом виде в машине. Прокурор потребовал приговорить 34-летнего футболиста к двум годам и 6 месяцам тюрьмы, включая 18 месяцев условно.

Как сообщает RMC Sport, суд признал Бен-Йеддера виновным по всем пунктам и приговорил футболиста к двум годам лишения свободы условно. Экс-форвард «Монако» также выплатит жертве компенсацию в 5000 евро за моральный ущерб и возместит судебные издержки в размере 1500 евро. За отказ подчиниться приказам полицейских Бен-Йеддер лишен водительских прав на 6 месяцев и оштрафован на 5000 евро.

Напомним, в августе 2023 года Бен-Йеддера уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро. Кроме того, 27 декабря футболист предстанет перед судом по делу об угрозах и психологическом насилии по отношению к бывшей жене.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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