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Дело Бен-Йеддера о психологическом насилии в отношении жены отложено до мая 2025-го из-за отсутствия адвоката

Дело Виссама Бен-Йеддера о психологическом насилии жены не рассмотрят до мая.

Жалоба по этому делу была подана женой бывшего игрока «Монако» в феврале 2024 года. Женщина обвинила Бен-Йеддера в «угрозах, жестоком психологическом и экономическом насилии», а также оскорблениях, унижениях и запугивании.

Экс-игрок «Монако» в пятницу был вызван в суд на начало процесса по данному делу, однако его рассмотрение будет отложено до 21 мая 2025 года из-за отсутствия адвоката.

Футболист и его жена сейчас находятся в процессе развода. Отмечается, что психологическое насилие в отношении женщины повлекло за собой ее «полную нетрудоспособность более чем на 8 дней».

12 ноября уголовный суд Ниццы признал бывшего игрока сборной Франции виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам и 6 месяцам тюремного заключения, включая 18 месяцев условно. Позднее он обжаловал это решение.

Виссаму Бен-Йеддеру также предъявлено обвинение в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии» за действия, совершенные летом 2023 года. Это дело все еще расследуется.

Во время последнего суда нападающий заявил, что хочет вернуться в физическую форму и найти новый клуб, но его приговор серьезно ставит под вопрос всю оставшуюся карьеру. 34-летний футболист не играл в профессиональных матчах с мая.

Бен-Йеддер получил 2 года тюрьмы условно по обвинению в сексуальном насилии. Экс-игрок «Монако» возместит жертве моральный ущерб и выплатит 5000 евро за неподчинение полиции

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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