Два года условно дали Бен-Йеддеру за сексуальное насилие. Впереди еще суд – с бывшей женой

Раньше он признавался в алкоголизме.

Виссам Бен-Йеддер получил срок по обвинению в сексуальном насилии. Условный.

И это не последний его суд в этом году.

Дело двухмесячной давности – срок и штрафы

Экс-форварда «Монако» в сексуальном насилии обвинила девушка 2001 года рождения.

Предположительно инцидент произошел в ночь с 6 на 7 сентября в машине игрока. Изначально Бен-Йеддер отказался подчиниться полиции, но был задержан около трех часов ночи в состоянии алкогольного опьянения.

Истец заплакала, увидев Бен-Йеддера в зале суда, а прокурор запросил для футболиста 2,5 года тюрьмы. Суд Ниццы признал игрока виновным, но назначил лишь условный срок – два года. И штрафы: 5000 евро жертве за моральный ущерб, 1500 евро за возмещение судебных издержек, еще 5000 евро – за отказ подчиняться приказам полицейских. Заодно – лишение водительских прав на полгода.

Год назад прокуратура Ниццы уже выдвигала Бен-Йеддеру и его брату обвинения в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии. После одного из совместных мероприятий на принуждение к сексу пожаловались две девушки в возрасте 19 и 20 лет.

Тогда футболиста поместили под надзор, но вскоре он вышел под залог в 900 тысяч евро.

Еще одно дело – впереди

Да, у Бен-Йеддера будет еще один суд, теперь – в декабре. И уже с бывшей женой.

Осенью 2024-го стало известно, что еще в феврале она обвинила бывшего мужа в «угрозах, жестоком психологическом и экономическом насилии», а также оскорблениях, унижениях и запугивании. По этому делу Бен-Йеддера задержали в конце мая, но потом отпустили.

Затем в отношении игрока возбудили уголовное дело о насилии и угрозах. Как писал L’Equipe, поведение Бен-Йеддера «привело к полной нетрудоспособности его жены более чем на восемь дней».

Проблемы Бен-Йеддера – из-за алкоголизма

Об этом он рассказывал осенью. Говорил, что пил в одиночестве в машине отца на стоянке у моря.

Все началось два года назад. Футболист рассказывал, что переживал тяжелый период – проблемы с агентами и женой. Раньше он тоже пил, но нечасто и немного, а потом алкоголь превратился в способ уйти от проблем.

«Я выпил две бутылки, был не в себе. Знаю, что это плохо, я был под воздействием алкоголя, мне следовало перестать, но я был не в себе.

Я одинокий человек, мне трудно доверять людям. Меня часто предавали, я находил спасение в алкоголе, но понимаю, что это была самая большая ошибка в моей жизни. Я пил и не помню, что случилось. Из-за алкоголя у меня проблемы с памятью. Я искренне прошу прощения у заявительницы, у своей семьи», – сказал тогда Бен-Йеддер.

Сообщалось также, что Бен-Йеддер посещает общество анонимных алкоголиков. Под стражу по обвинению в изнасиловании его не помещали, но при этом запретили выходить на улицу с восьми часов вечера до шести утра, посещать питейные заведения и ночные клубы, а также вступать в контакт с жертвой.

До этого тоже были суды – из-за налогов

Последние годы Бен-Йеддер не вылезает из судебных дел.

Весной 2023-го, когда играл за «Севилью», стало известно, что он не задекларировал часть доходов в 2017-м – 80 тысяч евро по спонсорскому соглашению с adidas, а через пару лет опоздал с подачей документов позже законного срока, причем не указал часть денег в декларации.

Севильский суд приговорил его к шести месяцам тюрьмы со штрафом в 134 тысячи евро. Лишения свободы удалось избежать по одному условию – срок не станет реальным, если преступлений на территории Испании не будет два года.

Он так и не выиграл ничего с клубами, но много забивал

Бен-Йеддеру 34 года, последние пять из которых он провел в «Монако» и очень даже результативно – забил целых 118 голов в 201 матче во всех турнирах. Впечатляющая статистика за пять сезонов.

При этом единственный трофей в карьере он обрел со сборной Франции, когда выиграл Лигу наций в 2021-м. С клубами в этом плане вспомнить нечего – только два проигранных финала Кубков Испании и Франции. Причем за «Севилью» он играл как раз за те три года между ее победами в Лиге Европы.

У Бен-Йеддера сейчас нет контракта ни с одним клубом. В последнем сезоне он забил 16 голов в Лиге 1, добавил еще четыре в Кубке. И покинул «Монако» летом свободным агентом.

В октябре Tuttosport намекал на то, что Бен-Йеддер мог бы пригодиться «Торино» из-за травмы крестообразной связки у Дувана Сапаты. Но пока сложно себе представить, что в разгар всех проблем футболист вернется в игру.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Valery HACHE / AFP