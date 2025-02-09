  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игру «Ман Сити» – «Реал» обслужит Тюрпен, матч «Ювенутса» и ПСВ – Зиберт, «ПСЖ» и «Бреста» – босниец Пельто
16

Игру «Ман Сити» – «Реал» обслужит Тюрпен, матч «Ювенутса» и ПСВ – Зиберт, «ПСЖ» и «Бреста» – босниец Пельто

Назначены судьи на матчи вторника в Лиге чемпионов.

Во вторник 11 февраля пройдут четыре стыковых матча.

Игру «Манчестер Сити» и «Реала» обслужит бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном.

На встречу «Бреста» и «ПСЖ» назначен босниец Ирфан Пельто. На ВАР будут работать польские судьи Томаш Квятковски и Петр Ласык.

Встречу «Ювентус» и ПСВ обслужит бригада немецких арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Главный арбитр игры «Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд – норвежец Эспен Эскос.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт УЕФА
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСпортинг
logoПСЖ
logoПСВ
logoЮвентус
logoБоруссия Дортмунд
logoБрест
Ирфан Пельто
Эспен Эскос
Клеман Тюрпен
Даниэль Зиберт
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Нидерланды
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ТВ «Реала» о судействе в дерби: «Нам приходится играть против судейского комитета. «Атлетико» выиграл больше всех от решений арбитров в эпоху ВАР. Соревноваться в грязной лиге Негрейры – отвратительно»
112сегодня, 10:32
Симеоне о фоле Себальоса в дерби с «Реалом»: «Одни считают, что это красная, другие – что ВАР стоило пересмотреть момент. Арбитр провел хороший матч»
12сегодня, 10:03
Болельщики «Реала» скандировали «Коррупция в федерации» по ходу дерби с «Атлетико» и освистали судей во время их представления перед игрой
45сегодня, 09:57
Рекомендуем
Главные новости
«Атлетико» выложил 3-ю часть инструкции после дерби: «Как пережить ничью: один балл – тоже результат. Двигаемся дальше и воспринимаем жизнь с юмором»
1 минуту назадФото
Кубок Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Плимута», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
2079 минут назадLive
«Атлетико» озадачен тем, что Себальоса не удалили в дерби. В клубе считают, что «Реал» поднял шумиху и давил на судей из-за фола на Мбаппе в игре с «Эспаньолом»
1224 минуты назад
Диего Симеоне: «Барса» – лучшая команда Ла Лиги. Они хорошо атакуют, у них невероятная скорость»
2441 минуту назад
Судья матча «Реал» – «Атлетико» Сото Градо просил у ВАР больше изображений, но их не было: «Тчуамени наступает на Лино. Назначу пенальти, но без желтой»
6955 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Удинезе», «Рома» в гостях у «Венеции», «Лацио» – «Монца»
46сегодня, 11:30Live
Галлас о «Челси»: «Санчес – вратарь не уровня топ-клуба, он допускает грубые ошибки. Винить нужно тех, кто привел его – ответственные за трансферы люди не обладают должным опытом»
13сегодня, 11:09
Лучшие голы Бундеслиги в январе. Откуда так много красоты?
сегодня, 11:00Спецпроект
Андрей Канчельскис: «Спартак» и «МЮ» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе»
18сегодня, 10:50
Орещук об отстранении России: «Нам недолго осталось быть в изоляции, все видят, за кем правда. Россияне могут оказаться в АПЛ в ближайшее время»
30сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Федор Смолов: «В 35 лет завершение карьеры уже на горизонте, только от этого грустно. В 20 думал, что еще успею поиграть в футбол, хотелось погулять, да и вся жизнь впереди»
711 минут назад
Бен-Йеддер перейдет в «Венецию». Он не играл с мая
221 минуту назад
Отец Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Никто никого не ударил, потолкались, вступились за тренера. Лишение свободы? Магомед ни слова про это не говорил»
640 минут назад
Билялетдинов о «Локомотиве»: «Нужен креативный, подвижный, цепляющий мячи форвард – типаж латиноса. В России таких не найдешь, нет пластики, движений, соображалки»
551 минуту назад
Вера о России: «Наслаждаюсь жизнью, это мой второй дом. Оренбург – приятный, но маленький город, в Москве больше мест, которые можно посетить с родными»
6сегодня, 11:37
Рианчо о Соболеве в «Зените»: «Александр – хороший нападающий, свои голы он забьет. То, что он не мог заиграть в первой части сезона, это объяснимо»
2сегодня, 11:28
Камоцци о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Цена завышена. Клуб снова совершает рискованные трансферы, оправдать такую сумму будет сложно»
16сегодня, 11:21
Тренер ПАОК Касторина после 5:0 с ОФИ: «Главное, что у нас был правильный настрой. Саматта профессионал, мы рады за него»
5сегодня, 10:54Видео
Комличенко о том, чем «Ростов» ответит на дорогие трансферы «Спартака» и «Зенита»: «Командными действиями. Работоспособностью, старанием, дисциплиной»
23сегодня, 10:34
Соболев о шутках о нем игроков «Зенита» и подколах в ответ: «Их много, а я один. Соотношение 50 на 50 для меня нормальное»
5сегодня, 10:18
Рекомендуем