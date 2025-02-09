Игру «Ман Сити» – «Реал» обслужит Тюрпен, матч «Ювенутса» и ПСВ – Зиберт, «ПСЖ» и «Бреста» – босниец Пельто

Назначены судьи на матчи вторника в Лиге чемпионов.

Во вторник 11 февраля пройдут четыре стыковых матча.

Игру «Манчестер Сити » и «Реала » обслужит бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном .

На встречу «Бреста » и «ПСЖ » назначен босниец Ирфан Пельто. На ВАР будут работать польские судьи Томаш Квятковски и Петр Ласык.

Встречу «Ювентус» и ПСВ обслужит бригада немецких арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Главный арбитр игры «Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд – норвежец Эспен Эскос.