Игру «Ман Сити» – «Реал» обслужит Тюрпен, матч «Ювенутса» и ПСВ – Зиберт, «ПСЖ» и «Бреста» – босниец Пельто
Назначены судьи на матчи вторника в Лиге чемпионов.
Во вторник 11 февраля пройдут четыре стыковых матча.
Игру «Манчестер Сити» и «Реала» обслужит бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном.
На встречу «Бреста» и «ПСЖ» назначен босниец Ирфан Пельто. На ВАР будут работать польские судьи Томаш Квятковски и Петр Ласык.
Встречу «Ювентус» и ПСВ обслужит бригада немецких арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.
Главный арбитр игры «Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд – норвежец Эспен Эскос.
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