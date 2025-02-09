Комличенко о том, чем «Ростов» ответит на дорогие трансферы «Спартака» и «Зенита»: «Командными действиями. Работоспособностью, старанием, дисциплиной»
Николай Комличенко высказался о тратах «Спартака» и «Зенита».
«Спартак» ранее объявил о покупках Ливая Гарсии и Ильи Помазуна, а также близок к трансферу Пабло Солари. «Зенит» приобрел Луиса Энрике и готовит сделку по Родриго Саласару.
– «Спартак» и «Зенит» позволяют себе многомиллионные трансферы. Чем может ответить «Ростов»?
– Командными действиями, как всегда. Работоспособностью, старанием, дисциплиной, порядком. У нас же никогда каких-то крупных покупок не было. Тут всё как всегда, ничего нового, – сказал форвард «Ростова».
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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