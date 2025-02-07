Комличенко про Луиса Энрике из «Зенита»: «Не увидел ничего из разряда «супер»

Николай Комличенко дал комментарий относительно игры Луиса Энрике.

«Ростов» уступил «Зениту» (1:2) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

– У «Зенита» играл Луис Энрике, дорогущий новичок. Как он тебе?

– Сыграли чуть-чуть, особо ему не дали сделать действий на поле.

Нужно время на адаптацию. Пока ничего из разряда «супер» я не увидел, – сказал нападающий «Ростова » Николай Комличенко .

Сообщалось, что петербургский клуб приобрел Луиса Энрике за 30+2 миллиона евро.