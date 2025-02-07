Комличенко про Луиса Энрике из «Зенита»: «Не увидел ничего из разряда «супер»
Николай Комличенко дал комментарий относительно игры Луиса Энрике.
«Ростов» уступил «Зениту» (1:2) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
– У «Зенита» играл Луис Энрике, дорогущий новичок. Как он тебе?
– Сыграли чуть-чуть, особо ему не дали сделать действий на поле.
Нужно время на адаптацию. Пока ничего из разряда «супер» я не увидел, – сказал нападающий «Ростова» Николай Комличенко.
Сообщалось, что петербургский клуб приобрел Луиса Энрике за 30+2 миллиона евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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