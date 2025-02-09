Матеу Лаос о пенальти «Атлетико» за фол Тчуамени: «Cудейство теперь происходит по фото, это не имеет отношения к сути игры. Арбитр может не прислушаться к ВАР, последнее слово за ним»

Антонио Матеу Лаос высказался о пенальти в ворота «Реала» в мадридском дерби.

«Атлетико» на выезде сыграл вничью с командой Карло Анчелотти в 23-м туре Ла Лиги (1:1).

На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.

«Просто невероятно, что мы дошли до того, что судейство теперь происходит по фотографии, по чему-то, что не имеет отношения к самой сути игры. Это изменяет спорт, который восхищал нас многие годы. Но они продолжают гнуть свою линию.

Судья обладает достаточной компетенцией… Пусть зрители знают, что последнее слово всегда остается за арбитром, и он может не прислушиваться к ВАР.

У меня был такой случай в матче «Алавес» – «Бетис»: я назначил пенальти, мне сказали, что его не было, я пересмотрел момент, поблагодарил Медиэ Хименеса, но остался при своем решении», – сказал бывший арбитр.

Пенальти в ворота «Реала» в дерби с «Атлетико» назначен верно, считает экс-судья Итурральде: «Если наступаешь на ногу в борьбе за мяч, это 11-метровый»