Себальос должен был получить красную за наступ на ногу Барриосу, считает Итурральде: «Он не пытался играть в мяч. ВАР должен был вмешаться, это удаление»
«Реал» должен был остаться в меньшинстве в дерби, считает экс-арбитр.
«Реал» принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (0:1, второй тайм).
На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос наступил на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу, который уже успел вынести мяч в подкате. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал 28-летнему футболисту желтую карточку.
«Это красная карточка, он не пытался играть в мяч. Он явно собирался наступить [на ногу Барриосу]. ВАР должен был вмешаться, это удаление», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Фото: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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