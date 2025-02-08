Хименес забил первый гол за «Милан» – в игре с «Эмполи». У форварда 1+1 в 2 матчах за «россонери»

Сантьяго Хименес забил первый гол за «Милан».

Нападающий «россонери» поразил ворота «Эмполи » в 24-м туре Серии А (2:0, второй тайм).

Это вторая игра мексиканского футболиста в составе миланской команды. В матче с «Ромой» (3:1) он ассистировал Жоау Феликсу.

Статистику 23-летнего форварда можно найти здесь .