Хименес забил первый гол за «Милан» – в игре с «Эмполи». У форварда 1+1 в 2 матчах за «россонери»
Сантьяго Хименес забил первый гол за «Милан».
Нападающий «россонери» поразил ворота «Эмполи» в 24-м туре Серии А (2:0, второй тайм).
Это вторая игра мексиканского футболиста в составе миланской команды. В матче с «Ромой» (3:1) он ассистировал Жоау Феликсу.
Статистику 23-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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