Томори получил две желтые в матче «Милана» с «Эмполи», Марьянуччи – прямую красную за удар пяткой в пах Хименесу
«Милан» и «Эмполи» доигрывают матч в неполных составах.
Команды проводят игру в рамках 24-го тура Серии А.
«Россонери» остались в меньшинстве на несколько минут из-за удаления Фикайо Томори: первую желтую карточку защитник получил на 36-й минуте – за фол на Себастьяно Эспозито в глубине поля. Вторую карточку судья Лука Пайретто показал англичанину на 55-й – тот сбил убегавшего к штрафной площади с мячом Лоренцо Коломбо.
Через 10 минут составы сравнялись. Лука Марьянуччи упал на газон в результате единоборства с Сантьяго Хименесом. Поднимаясь, защитник «Эмполи» ударил нападающего «Милана» пяткой в пах, за что получил прямую красную карточку.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Милан» (0:2, второй тайм).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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