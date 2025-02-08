Томори получил две желтые в матче «Милана» с «Эмполи», Марьянуччи – прямую красную за удар пяткой в пах Хименесу

«Милан» и «Эмполи» доигрывают матч в неполных составах.

Команды проводят игру в рамках 24-го тура Серии А.

«Россонери» остались в меньшинстве на несколько минут из-за удаления Фикайо Томори : первую желтую карточку защитник получил на 36-й минуте – за фол на Себастьяно Эспозито в глубине поля. Вторую карточку судья Лука Пайретто показал англичанину на 55-й – тот сбил убегавшего к штрафной площади с мячом Лоренцо Коломбо .

Через 10 минут составы сравнялись. Лука Марьянуччи упал на газон в результате единоборства с Сантьяго Хименесом . Поднимаясь, защитник «Эмполи» ударил нападающего «Милана » пяткой в пах, за что получил прямую красную карточку.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Милан» (0:2, второй тайм).