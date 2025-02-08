«Байер» не проигрывает в Бундеслиге 19 матчей – 12 побед, 7 ничьих. Дальше – игра с «Баварией»
«Байер» продлил серию матчей без поражений в Бундеслиге.
Сегодня команда Хаби Алонсо сыграла вничью с «Вольфсбургом» в 21-м туре чемпионата Германии – 0:0.
Клуб из Леверкузена не проигрывает в этом турнире с 31 августа – тогда он уступил «Лейпцигу» со счетом 2:3. С тех пор «Байер» одержал 12 побед и 7 раз сыграл вничью в рамках лиги.
В следующем туре чемпионата команда встретится с «Баварией», от которой отстает на 8 очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем