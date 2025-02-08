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«Байер» не проигрывает в Бундеслиге 19 матчей – 12 побед, 7 ничьих. Дальше – игра с «Баварией»

«Байер» продлил серию матчей без поражений в Бундеслиге.

Сегодня команда Хаби Алонсо сыграла вничью с «Вольфсбургом» в 21-м туре чемпионата Германии – 0:0. 

Клуб из Леверкузена не проигрывает в этом турнире с 31 августа – тогда он уступил «Лейпцигу» со счетом 2:3. С тех пор «Байер» одержал 12 побед и 7 раз сыграл вничью в рамках лиги. 

В следующем туре чемпионата команда встретится с «Баварией», от которой отстает на 8 очков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoВольфсбург
logoбундеслига Германия
logoХаби Алонсо
logoБайер
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