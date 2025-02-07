Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Боруссия» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 21-го тура.

В пятницу «Бавария» примет «Вердер».

В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Штутгартом», «Байер» встретится в гостях с «Вольфсбургом».

В воскресенье «Лейпциг» проведет домашний матч с «Санкт-Паули».

Чемпионат Германии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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