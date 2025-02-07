Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Боруссия» проведут матчи в субботу
В Бундеслиге пройдут матчи 21-го тура.
В пятницу «Бавария» примет «Вердер».
В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Штутгартом», «Байер» встретится в гостях с «Вольфсбургом».
В воскресенье «Лейпциг» проведет домашний матч с «Санкт-Паули».
Чемпионат Германии
21-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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