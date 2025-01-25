Форвард «Аталанты» Ретеги набрал 11 очков за дубль «Комо». У Брешианини 2 ассиста и 6 очков
Победу 2:1 принес нападающий Матео Ретеги, за игру у него 11 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе’‘ (+3 за полный матч, +8 за голы). Его выбрали 39,58% игроков.
У Ретеги 16 голов в 20 матчах чемпионата, он – лучший бомбардир турнира. В фэнтези у форварда 107 очков – лучший показатель в команде. Ретеги стал 5-м футболистом, который набрал 100+ очков в фэнтези-турнире Серии А, ранее эту отметку уже преодолели Маркус Тюрам, Федерико Димарко (оба – «Интер), Джованни Ди Лоренцо («Наполи») и Адемола Лукман («Аталанта»).
Ассисты на оба гола Ретеги отдал полузащитник Марко Брешианини, за игру у него 6 очков (+1 за выход на поле, +6 за ассисты, -1 за желтую карточку), его выбрали 4,30% игроков. Футболист «Аталанты» впервые отдал ассисты в сезоне Серии А, до этого в 15 играх у него были 3 гола.
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