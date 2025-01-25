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  • Форвард «Аталанты» Ретеги набрал 11 очков за дубль «Комо». У Брешианини 2 ассиста и 6 очков
Фэнтези
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Форвард «Аталанты» Ретеги набрал 11 очков за дубль «Комо». У Брешианини 2 ассиста и 6 очков

«Аталанта» на выезде одержала волевую победу над «Комо» в 22-м туре Серии А.

Победу 2:1 принес нападающий Матео Ретеги, за игру у него 11 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе’‘ (+3 за полный матч, +8 за голы). Его выбрали 39,58% игроков. 

У Ретеги 16 голов в 20 матчах чемпионата, он – лучший бомбардир турнира. В фэнтези у форварда 107 очков – лучший показатель в команде. Ретеги стал 5-м футболистом, который набрал 100+ очков в фэнтези-турнире Серии А, ранее эту отметку уже преодолели Маркус Тюрам, Федерико Димарко (оба – «Интер), Джованни Ди ЛоренцоНаполи») и Адемола ЛукманАталанта»).

Ассисты на оба гола Ретеги отдал полузащитник Марко Брешианини, за игру у него 6 очков (+1 за выход на поле, +6 за ассисты, -1 за желтую карточку), его выбрали 4,30% игроков. Футболист «Аталанты» впервые отдал ассисты в сезоне Серии А, до этого в 15 играх у него были 3 гола.

👉 Моя команда в фэнтези Серии А

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
logoМаркус Тюрам
logoМатео Ретеги
logoИнтер
logoНаполи
logoФедерико Димарко
logoДжованни Ди Лоренцо
logoАдемола Лукман
logoАталанта
logoМарко Брешианини
logoФэнтези
logoсерия А Италия
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