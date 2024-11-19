Пике о сезоне «Барсы»: «Не ожидал, что все будет так хорошо. Состав из молодых игроков – это интересно. У них впереди вся карьера»

Жерар Пике высказался о результатах «Барселоны» в текущем сезоне.

Команда Ханс-Дитера Флика лидирует в турнирной таблице Ла Лиги , набрав 33 очка после 13 туров.

«Я не ожидал, что все будет так хорошо. Я думал, что в каждом матче интрига будет держаться до конца, но результаты оказались лучше, чем ожидалось.

Команда, полная молодых игроков, – это очень интересно. Они смелые, они рискуют. Они будут совершать ошибки, но у них впереди вся карьера.

Когда ты впервые переживаешь такие вещи, как победа на «Бернабеу», это воспринимается совсем по-другому», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.