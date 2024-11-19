Пике о сезоне «Барсы»: «Не ожидал, что все будет так хорошо. Состав из молодых игроков – это интересно. У них впереди вся карьера»
Жерар Пике высказался о результатах «Барселоны» в текущем сезоне.
Команда Ханс-Дитера Флика лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка после 13 туров.
«Я не ожидал, что все будет так хорошо. Я думал, что в каждом матче интрига будет держаться до конца, но результаты оказались лучше, чем ожидалось.
Команда, полная молодых игроков, – это очень интересно. Они смелые, они рискуют. Они будут совершать ошибки, но у них впереди вся карьера.
Когда ты впервые переживаешь такие вещи, как победа на «Бернабеу», это воспринимается совсем по-другому», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости