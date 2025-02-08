Энрике про «Реал» и судей: «Все команды всегда жалуются на арбитров»

Луис Энрике отреагировал на жалобы «Реала» на судейство.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Хет-трик – вы задали три вопроса в одном. Я даже мимоходом не стану комментировать тему судейства и «Мадрида». Все команды всегда жалуются на судей, так что мне нечего сказать.

Я точно посмотрю матч «Реал» – «Атлетико», потому что люблю футбол. И это дерби», – сказал главный тренер «ПСЖ » Энрике , ранее игравший за «Реал» и «Барселону» и тренировавший каталонцев.

ТВ «Реала» привело статистику ВАР: у «Мадрида» отрицательный баланс – на 27 решений больше против клуба, чем в его пользу, «Барса» и «Атлетико» – в плюсе