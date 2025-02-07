Дмитрий Гунько: «Спартак» ввязался в гонку с «Зенитом». «Лукойл» выделил большие деньги, есть возможность конкурировать корпорациями»

Дмитрий Гунько считает, что «Спартак» ввязался в гонку с «Зенитом» в РПЛ.

«Думаю, что сейчас есть возможность конкурировать корпорациями. «Лукойл » выделил в это трансферное окно большие деньги.

Это не означает, что команда может заиграть лучше. Это значит то, что клуб может приобретать сильных футболистов за большие деньги.

Но перед Деяном Станковичем будет стоять важнейшая задача – управление и распределение ролей внутри команды для достижения максимального результата. Я вижу, что «Спартак» ввязался в гонку с «Зенитом ».

Думаю, что на первый план выйдут менеджерские способности тренеров.

Надеюсь, что «Спартак преподнесет сюрприз и станет чемпионом в год столетия «Зенита», – сказал бывший тренер «Спартака » Дмитрий Гунько .