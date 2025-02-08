Магуайр про 2:1 с «Лестером»: «В 1-м тайме заслуживали поражения. Во 2-м «МЮ» доминировал»
Харри Магуайр прокомментировал победу над «Лестером» (2:1).
«Отличное завершение матча. Во втором тайме мы играли намного лучше. Первый тайм получился недостаточно хорошим, мы играли в медленном темпе и не могли добиться успеха. Наверное, мы заслуживали того, чтобы уйти на перерыв, проигрывая.
Думаю, во втором тайме мы играли в более высоком темпе, мы доминировали в игре. И было ощущение, что мы добьемся победы. К счастью, я отправил мяч в сетку», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
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