Магуайр про 2:1 с «Лестером»: «В 1-м тайме заслуживали поражения. Во 2-м «МЮ» доминировал»

Харри Магуайр прокомментировал победу над «Лестером» (2:1).

«Отличное завершение матча. Во втором тайме мы играли намного лучше. Первый тайм получился недостаточно хорошим, мы играли в медленном темпе и не могли добиться успеха. Наверное, мы заслуживали того, чтобы уйти на перерыв, проигрывая.

Думаю, во втором тайме мы играли в более высоком темпе, мы доминировали в игре. И было ощущение, что мы добьемся победы. К счастью, я отправил мяч в сетку», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед ».