Фабрегас считает, что «Комо» заслужил пенальти против «Юве» за попадание мяча в руку Гатти: «Непоследовательность делает ВАР плохим для футбола, я прошу справедливости»

Сеск Фабрегас заявил, что «Комо» должен был получить пенальти в матче с «Юве».

Вчера «Комо» уступил туринцам (1:2) в 24-м туре Серии А. В ходе матча ВАР не стал назначать пенальти за попадание мяча в руку Федерико Гатти . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо.

«Я доволен игрой, у нас было 60 очень сильных минут, и мы не заслуживали поражения.

По сравнению с матчами с «Миланом» (1:2) и «Аталантой» (1:2) были улучшения, поскольку мы смогли контролировать ситуацию, но есть некоторые вещи, которым нельзя противостоять, и это усложняет задачу. Я имею в виду инцидент с пенальти, а не жду, когда вы меня спросите.

Другого толкования нет, это очень четкий пенальти. Дувикас контролирует мяч грудью и без касания рукой, он выходит на ворота, это невероятная возможность выиграть матч. Теперь мы едем домой без очков, в итоге я чувствую себя глупо, но сегодня не могу молчать, потому что я должен защищать «Комо». Я говорю не за себя, я защищаю клуб и этот город. Я знаю, что это маленькое место, нас не так много, я должен заступиться за Комо.

Я понимаю, что судья не видел этот инцидент с Гатти, но когда ВАР оценивает этот момент и ничего не говорит, у меня и возникают сомнения. В чем разница между этим пенальти и тем, который был назначен «Венеции» на 92-й минуте? Либо они всегда дают пенальти, либо нет. Все, о чем мы просим, ​​– это справедливость.

Я здесь уже два с половиной года, я не нападаю на итальянский футбол, а на футбол в целом. Ошибка может случиться, но в футболе мы должны решить, будет ли это пенальти или нет? Потому что эта непоследовательность делает ВАР плохим для футбола. Я верю в ВАР, когда он используется правильно», – сказал главный тренер «Комо » Sky Sport Italia.

Изображение: скриншот трансляции