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Гафин о селекции: «У «Динамо» нет задачи конкурировать по количеству нулей в трансферных суммах. Приобретений будет немного»

Дмитрий Гафин высказался о трансферной кампании «Динамо».

— Почему «Динамо» не очень активно ведет себя на трансферном рынке этой зимой? «Зенит» и «Спартак» покупают игроков на суммы в десятки миллионов евро, а у вас еще ни одного новичка.

— У нас нет задачи конкурировать с другими клубами РПЛ по количеству нулей в трансферных суммах. Мы всегда действуем в рамках нашей стратегии, и надеюсь, что скоро вы узнаете о новых приобретениях «Динамо». Их будет немного, но они будут.

— После ухода Арсена Захаряна в «Сосьедад» к футболистам «Динамо» был сопоставимый интерес со стороны европейских клубов, когда дело доходило до конкретных переговоров?

— К нашим футболистам есть постоянный интерес как от европейских клубов, так и клубов с других континентов — Азии и Америки. Назвать конкретные имена игроков я не могу, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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