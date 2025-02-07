Ван Нистелроя впечатлил прогресс Роналду в «МЮ»: «За три года вырос в лучшего игрока мира. Криштиану был готов учиться и расти, и он работал, работал и работал»
Главному тренеру «Лестера» задали вопрос о том, развитие какого молодого футболиста произвело на него наибольшее впечатление.
«Примеров было много, но лучшее, что я видел, – это когда юный Криштиану Роналду пришел в «Манчестер Юнайтед» и за три года вырос в лучшего футболиста мира.
Если вы посмотрите на то, как он работает, живет и делает все, чтобы добиться от себя максимума, то увидите стандарты самого высокого уровня. С ними он вошел в нашу раздевалку. И он говорил в интервью, что пришел с ними и до сих пор соответствует им каждый день.
Он был готов учиться и расти, он работал, работал, работал каждый день: на поле, в зале, на восстановительных процедурах, работал над питанием, над лечением. Когда видишь такие стандарты и видишь, что это такое, то понимаешь, что тебе повезло. Я знаю не так много подобных игроков», – сказал экс-форвард «МЮ».
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